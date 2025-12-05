İlkadım Belediyesi'nden Sıfır Atık Atılımı: Elektronik Atıkta Farkındalık

İlkadım Belediyesi, 2025 Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda 'Elektronik Tamir ve Gözlem Atölyesi' ile elektronik atıkların azaltılması ve geri dönüşümü için farkındalık çalışmaları yürüttü.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:45
Etkinlik ve hedef

İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, 2025 Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında düzenlenen "Elektronik Tamir ve Gözlem Atölyesi" ile elektronik atıkların azaltılması, yeniden kullanım ve geri dönüşüm bilincinin artırılması amaçlandı. Etkinlik, müdürlük personeli Elektrik-Elektronik Mühendisi Melih Saral tarafından hayata geçirildi ve atık önleme ile geri dönüşüm kavramları ön plana çıkarıldı.

Başkan Kurnaz'ın mesajı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediyenin sıfır atık çalışmalarına vurgu yaparak şunları söyledi: "Avrupa genelinde eş zamanlı yürütülen kampanyalarla, elektronik atıkların azaltılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşüm oranlarının artırılması hedefleniyor. İlkadım Belediyesi olarak bizler de, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında elektronik atıkların çevreye verdiği zararlar konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor bu kapsamda ekinlikler düzenliyoruz. Doğru şekilde bertaraf edilmeyen elektronik atıklar hem çevreye hem de insan sağlığına ciddi zarar veriyor. Pil, telefon, bilgisayar, küçük ev aletleri gibi cihazların çöpe atılmadan toplama noktalarına bırakılması gerekmektedir. Vatandaşlarımızdan elektronik atıklar konusunda daha duyarlı olmalarını, atık eşyalarını belediyemizin sokak ve caddelere yerleştirdiği atık pil ve atık elektronik eşya kutularına bırakmalarını istiyoruz. Geri dönüşümü ve tamiri mümkün olan elektronik eşyaların değerlendirilmesi, çevreye verilen zararı azaltacaktır. Çevre ve insan sağlığını korumak için elimizden gelen tüm gayreti göstermeliyiz".

Katılımcılar

Farkındalık etkinliğine, İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Soylu ve Mustafa Karaduman ile birim müdürleri ve belediye personeli de katıldı.

SAMSUN2UN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ

İLKADIM BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2025 AVRUPA ATIK AZALTIM...

