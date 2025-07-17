İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

İller Bankası'ndan Heyecan Verici Taşınmaz Satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İller Bankası (İLBANK), 12 şehirdeki konut, arsa ve ticari alanları açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Toplam muhammen bedeli yaklaşık 5 milyar 912 milyon lira olan bu kapsamlı satış, yatırımcıları cezbetmeye hazırlanıyor.

Tarihi Müzayede Tarihi

Ekonomiyi canlandırmak ve kamu kaynaklarını etkin kullanmak adına düzenlenen bu önemli müzayede, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Hem peşin hem de cazip vade seçenekleri ile sunulacak taşınmazlar, yatırımcıların yüzünü güldürecek.

Satışa Çıkarılan İller ve Taşınmaz Dağılımı

İLBANK’ın yaptığı duyuruya göre, taşınmazlar doğudan batıya birçok şehirde satışa sunulacak. Taşınmazların illere göre dağılımı şu şekilde:

Kütahya: 51 adet

51 adet Antalya: 19 adet

19 adet Muğla: 14 adet

14 adet İzmir: 8 adet

8 adet Aydın: 5 adet

5 adet Ankara: 4 adet

4 adet Bursa: 2 adet

2 adet Denizli: 2 adet

2 adet Mersin: 2 adet

2 adet Samsun: 2 adet

2 adet Adana: 1 adet

1 adet Balıkesir: 1 adet

Peşinat ve Ödeme Planı

İLBANK tarafından sağlanan ödemenin kolaylığı dikkat çekiyor; taşınmaz bedelinin yalnızca yüzde 35'i peşin olarak tahsil edilip, kalan tutar aylık yüzde 3,69 vade farkı ile 24 aya kadar taksitlendirilebilecek. Ayrıca, satışların Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf olacağı belirtiliyor.

Açık Artırma Tarihleri ve Yerleri

Yakından takip edilen açık artırma, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 10:30'da başlayacak. Yatırımcılara yönelik yoğun ilgiyi karşılamak amacıyla, müzayede İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde eş zamanlı olarak fiziksel ortamda düzenlenecek. Yurt dışından veya şehir dışından katılmak isteyenler için ise çevrimiçi (online) katılım imkanı da sunulacak.

Müzayede Salonları