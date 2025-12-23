DOLAR
İncesu'da Okul Çağı İşitme Taramalarında Renkli Uygulama

Kayseri İncesu'da Ulusal İşitme Tarama Programı kapsamında yapılan okul çağı işitme testleri; palyaço kostümü ve oyunlarla çocuklara sıcak, eğlenceli ortam sunuluyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:41
İncesu'da Okul Çağı İşitme Taramalarında Renkli Uygulama

İncesu'da Okul Çağı İşitme Taramalarında Renkli Uygulama

Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal İşitme Tarama Programı kapsamında gerçekleştirilen Okul Çağı İşitme Tarama Testleri, Kayseri’nin İncesu ilçesinde renkli ve dikkat çekici bir uygulamayla sürdürülüyor.

Renkli ve Sıcak Yaklaşım

İncesu Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Ayşe Koyuncu koordinesinde yürütülen uygulamada, görevli ebelerden Saniye Selma Güldemir ile palyaço kostümüyle sürece renk katan Hemşire Büşra Af, tarama alanlarında çocukları neşeyle karşılıyor.

Oyunlar ve kahkahalar eşliğinde gerçekleştirilen işitme taramalarına çocuklar, korkmadan ve isteyerek katılıyor.

Açıklama

Dr. Ayşe Koyuncu uygulama hakkında şunları söyledi: "Çocuklarımızın sağlık taramalarına kaygı duymadan katılmaları bizim için çok önemli. Bu nedenle tarama sürecini onların dünyasına uygun, daha sıcak ve eğlenceli bir ortamda gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz".

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

