İncesu'da Okul Çağı İşitme Taramalarında Renkli Uygulama

Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal İşitme Tarama Programı kapsamında gerçekleştirilen Okul Çağı İşitme Tarama Testleri, Kayseri’nin İncesu ilçesinde renkli ve dikkat çekici bir uygulamayla sürdürülüyor.

Renkli ve Sıcak Yaklaşım

İncesu Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Ayşe Koyuncu koordinesinde yürütülen uygulamada, görevli ebelerden Saniye Selma Güldemir ile palyaço kostümüyle sürece renk katan Hemşire Büşra Af, tarama alanlarında çocukları neşeyle karşılıyor.

Oyunlar ve kahkahalar eşliğinde gerçekleştirilen işitme taramalarına çocuklar, korkmadan ve isteyerek katılıyor.

Açıklama

Dr. Ayşe Koyuncu uygulama hakkında şunları söyledi: "Çocuklarımızın sağlık taramalarına kaygı duymadan katılmaları bizim için çok önemli. Bu nedenle tarama sürecini onların dünyasına uygun, daha sıcak ve eğlenceli bir ortamda gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz".

