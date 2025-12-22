İnegöl’den Çocuk Odaklı Afet Eylem Planı Çalıştayı — 25 Üniversiteden Katılım

İnegöl Belediyesi'nden 'Çocuk Odaklı Afet Eylem Planı Çalıştayı'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuk Odaklı Afet Eylem Planı Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştaya 25 farklı üniversiten akademisyenleri, kamu kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarından ve çeşitli uzmanlık alanlarından temsilciler katıldı.

Çalıştayın amacı ve kapsamı

İnegöl Belediyesi Arge Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen çalıştay, çocuğu merkeze alan bir afet yaklaşımını yerelde üreterek Türkiye geneline uygulanabilir bir rehber oluşturmayı hedefledi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açıldı ve Cumartesi günü Oylat Çağlayan Otel'de gerçekleşti.

Başkan Alper Taban'ın açılış konuşması

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, afetlerin coğrafyamızın acı bir gerçeği olduğunu vurgulayarak; hazırlanmanın, afetler sonrasında yapılanlardan daha önemli olduğunu belirtti. Başkan Taban, toplumun farklılıklarından bağımsız olarak çocuğun ortak sorumluluk olduğunu dile getirdi ve çalıştayın amacını; afet döngüsünün tüm aşamalarında çocuğu merkeze alan, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirmek olarak açıkladı.

Bilimsel ve onur kurulu görüşleri

Çalıştay Bilim Kurulu adına konuşan Prof. Dr. Hanifi Parlar, çocukların afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası hazır bulunma düzeylerinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Parlar, programın bilim dünyası, yerel yönetimler, sivil toplum ve kamu kurumlarının farkındalığını yükseltmeyi amaçladığını ifade etti.

Onur Kurulu adına söz alan Prof. Dr. Mualla Cengiz ise çalıştayın titizlikle hazırlandığını vurgulayarak Belediye Başkanı'nın konuya gösterdiği hassasiyeti takdir etti.

Masa çalışmaları ve çıktı hedefi

Gün boyu süren oturumlarda akademisyenler, kamu kurumları ve STK temsilcileri ile farklı alan uzmanları, çocuk odaklı afet eylem planı üzerine görüşlerini paylaştı. Çalıştay sırasında elde edilen önemli çıktıların daha sonra rapor haline getirileceği ve sahada uygulanabilir çözümler üretilmesinin hedeflendiği bildirildi. Etkinlik, günün sonunda hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Başkan Taban'ın değerlendirmesi

Çalıştayın sonunda değerlendirme yapan Alper Taban, yaklaşık 25 üniversiteden akademisyenlerin, kamu ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı etkinliğin, merkezinde çocuğun olduğu bir afet bakışını tartışmak için önemli bir adım olduğunu söyledi. Taban, ortaya konan görüşlerin raporlaştırılacağını ve bunun raflarda kalmayıp sahada uygulanmasını takip edeceklerini belirterek katkı sunan herkese teşekkür etti.

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen bu çalıştayın, çocukların afet risklerine karşı korunmasına yönelik somut ve uygulanabilir politika önerileri üretmesi bekleniyor.

