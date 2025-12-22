Kocaeli'de Otoparklarda Süre ve Ücret Düzenlemesi: 2026 Tarife

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki otoparkların daha verimli kullanılması ve uzun süreli parklanmaların önüne geçilmesi amacıyla 2026 yılı ücret tarifelerini belirledi. Yeni düzenleme, özellikle kısa süreli park kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor.

Kadıköy Katlı Otoparkı'nda yeni tarifeler

895 araç kapasiteli Kadıköy Katlı Otoparkı için getirilen uygulamada ilk 4 saatten ücret alınmayacak. Bu sürenin aşılması halinde uygulanacak tarifeler ise şöyle: 4-6 saat arası 40 lira, 6-8 saat arası 60 lira, 8-10 saat arası 90 lira, 10-12 saat arası 120 lira ve 12-24 saat arası 170 lira. Otoparktaki aylık abonman ücreti 3 bin lira olarak belirlendi.

Sahil otoparkları ve NCity düzenlemesi

160 araç kapasiteli 1 Mart Vapur İskelesi Açık Otoparkı ile altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ücretli sisteme geçecek 2 bin 200 araç kapasiteli Kocaeli Büyükşehir Belediye binası arkasındaki (NCity) otoparkta ilk 10 saat ücretsiz hizmet verilecek. Her iki alanda da 10-12 saat kullanım bedeli 20 lira, 12-24 saatlik uzun süreli parklanma bedeli 300 lira olarak uygulanacak.

Yürürlüğe giriş

Düzenlemenin 2026 yılı itibarıyla hayata geçirileceği bildirildi.

