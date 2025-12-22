DOLAR
Bozdoğan'da Sis Etkili: Görüş 5-10 Metreye Düştü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde sabah etkili olan sis, yüksek kesimlerde görüşü 5–10 metreye kadar düşürdü; sürücülere dikkat uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:21
Bozdoğan'da Sis Etkili: Görüş 5-10 Metreye Düştü

Bozdoğan'da Sis Etkili: Görüş 5-10 Metreye Düştü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü.

Yer yer etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 5 ila 10 metreye kadar gerilerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Etkilenen bölgeler ve günlük yaşam

İlçenin yüksek rakımlı mahalleleri ve bağlantı yollarında yoğunlaşan sis, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, hızlarını düşürdü ve farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldı.

Yetkililerden uyarılar

Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde seyir halinde olan sürücülerin dikkatli ve duyarlı olmalarını, takip mesafesini korumalarını ve ani manevralardan kaçınmalarını istedi.

Bölgede etkili olan sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

