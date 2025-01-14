İngiliz Polisi, Filistin Yürüyüşü için BBC Önünde Toplanmayı Yasaklıyor

İngiliz Polisi, Filistin Yürüyüşü için BBC Önünde Toplanmayı Yasağa Devam Ediyor

İngiliz polisi, 18 Ocak tarihinde yapılması planlanan Filistin destek yürüyüşü için göstericilerin BBC binası önünde toplanmasına yönelik yasakları sürdüreceğini açıkladı. Londra Metropolitan Polisi, organizatörlerin yürüyüş güzergahında yaptığı değişikliklere rağmen, yetkilerini kullanarak bu yasağı uygulayacak.

Yürüyüş Rotasında Değişiklikler

Açıklamada, yürüyüşün ana organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC)'nın, göstericilerin Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu Whitehall Caddesi'nde toplandıktan sonra BBC'ye doğru yürüyüş rotası belirlediği belirtiliyor. Polis Amiri Adam Slonecki, bu koşullar altında ellerindeki yetkileri kullanmaktan başka seçenekleri olmadığını vurguladı.

Polisin Yasak Gerekçesi

Londra Metropolitan Polisi, Filistin destekçilerinin BBC önünde toplanmasını, sinagogların yakınlarında olabileceği gerekçesiyle yasakladı. Yürüyüş öncesinde sinagog çevresinde güvenliği sağlamak amacıyla bu karar alınmış durumda. Polis, özellikle Portland Place ve çevresinde toplanmayı engellemek için yasaklarının geçerli olduğunu ifade etti.

PSC'den Tepki ve Kararlılık

PSC'den yapılan açıklamada, bu yasağın, Hahambaşı Ephraim Mirvis'in baskısıyla getirildiği öne sürüldü. Hahambaşının, İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini kutlamasından dolayı bu durumu desteklemesi eleştirildi. Ayrıca, PSC, yürüyüşlerin Yahudi halka karşı bir tehdit oluşturduğu iddialarını da reddetti.

Organizatörlerin Kararlılığı

Sonuç olarak, PSC, yapılan polis yasaklamalarına uymayacaklarını belirtti. Yürüyüş organizatörleri, BBC önünde protesto düzenleme kararlılıklarını sürdürüyor. Hahambaşı Mirvis'in, Filistin'e destek yürüyüşleriyle ilgili rahatsızlıklarını polise ilettiği ve bu konudaki görüşmelerin devam ettiği bilgisi verildi.