İngiltere Başbakanı Starmer, Zelenskiy ile Görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:14
İngiltere Başbakanı Starmer, Zelenskiy ile Görüştü

Starmer ve Zelenskiy Görüşmesi Tamamlandı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yarın gerçekleştirilecek Ukrayna konulu zirve öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Destek Mesajları Verildi

Görüşmenin ardından Zelenskiy, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrılırken, Starmer ona aracına kadar eşlik etti. Yapılan açıklamada Starmer, Zelenskiy'nin İngiltere'de tam desteğe sahip olduğunu belirtti. Dışarıda toplanan kalabalığı işaret ederek, “Dışarıdaki seslerden de duyduğunuz üzere İngiltere genelinde tam desteğe sahipsiniz ve ne kadar sürerse sürsün sizin ve Ukrayna'nın yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Kalıcı Barış Vurgusu

Starmer, Ukrayna'nın yanında olma konusunda ülkedeki mutlak kararlılığı vurgularken, kalıcı barışın önemine dikkat çekti. Zelenskiy ise, Downing Sokağı'ndaki destek gösterisine katılan vatandaşlara teşekkür etti ve İngiltere’nin savaş boyunca gösterdiği destek için minnettar olduğunu ifade etti.

Kral 3. Charles ile Görüşme

Zelenskiy, Londra ziyaretinin bir parçası olarak Kral 3. Charles ile de görüşeceğini duyurdu. Bu görüşme, İngiliz hükümetinin talebi üzerine gerçekleştirilecek.

ABD Ziyareti ve Tartışma

Öte yandan, Zelenskiy'nin Londra ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump ile olan tartışmasının ardından gerçekleşiyor. Trump ile Oval Ofis'teki görüşmede yaşanan gerilim, beklenen basın toplantısının iptal edilmesine yol açmıştı. Trump, Zelenskiy'nin tutumunu eleştirirken, Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Zelenskiy, Trump'a özür dileyip dilemeyeceği sorusuna, özür dilemesini gerektirecek bir şey yapmadığını belirterek yanıtladı.

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