İngiltere'de 'Palestine Action' Destek Eyleminde 200 Gözaltı

İngiltere'de 'Palestine Action' Gruplarına Destek Gözaltılarla Sonuçlandı

İngiltere'de yasaklanan ve terör örgütü ilan edilen 'Palestine Action' grubuna destek adına düzenlenen eylemde, 200 kişi gözaltına alındı. Eylem, başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda yerel saatle 13.00'te başladı. Yüzlerce gösterici, yanlarında boş pankartlar ve kalemlerle toplandı.

Gözaltı Bilgileri ve Polis Açıklaması

Gözaltına alınan eylemcilerin polis müdahalesiyle dağıtıldığı bildirildi. Londra Metropolitan Polisi'nin yazılı açıklamasında, "Saat 15.40 itibarıyla yasaklı bir örgüte destek gösterisinde bulunan 200 kişi gözaltına alındı. Bu sayının artması bekleniyor" denildi. Gözaltına alınanlar, Westminster bölgesindeki gözaltı işlem noktalarına götürüldü.

Kimlik bilgileri doğrulanan eylemcilerin, gruba destek amaçlı başka protestolara katılmamaları şartıyla kefaletle serbest bırakıldığı ifade edildi. Kimlik bilgilerini vermeyen veya doğrulamayanlar ise Londra genelindeki polis merkezlerine yönlendirildi. Ayrıca, polis memurlarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 4 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

'Palestine Action' Grubunun Geçmişi

'Palestine Action', 2020 yılında kurulmuş ancak yasaklı ilan edilmesi 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail'in Gazze saldırılarının ardından gerçekleşmiştir. Grup, İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle bilinirken, Elbit Systems ve Thales gibi şirketler üzerinde gerçekleştirdiği protesto eylemleriyle adını duyurmuştur.

Grup, 20 Haziran tarihinde Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Brize Norton hava üssünde gerçekleştirdiği eylem sonrası yasaklanma süreci başlamıştır. İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grup hakkında yasaklama tasarısını parlamentoya sunmuş ve 4 Temmuz tarihinde yasağın yürürlüğe giriş tarihi olarak belirlenmiştir.

Yasağın Sonuçları ve Gözaltı Sayıları

Yasağın yürürlüğe girmesinin ardından, gruba destek veren birçok kişi gözaltına alınmıştır. Gruba üyelik veya destek beyanı, 14 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilirken, grubun adını taşıyan tişört veya rozet takmak da 6 aya kadar hapis cezasını gündeme getirmektedir.

