DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.744.193,16 0,11%

İngiltere'de 'Palestine Action' Destek Eyleminde 200 Gözaltı

İngiltere'de yasaklı 'Palestine Action' grubuna destek veren eylemde 200 kişi gözaltına alındı. Polis müdahalesi ile gözaltı sayısı artabilir.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 18:33
İngiltere'de 'Palestine Action' Destek Eyleminde 200 Gözaltı

İngiltere'de 'Palestine Action' Gruplarına Destek Gözaltılarla Sonuçlandı

İngiltere'de yasaklanan ve terör örgütü ilan edilen 'Palestine Action' grubuna destek adına düzenlenen eylemde, 200 kişi gözaltına alındı. Eylem, başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda yerel saatle 13.00'te başladı. Yüzlerce gösterici, yanlarında boş pankartlar ve kalemlerle toplandı.

Gözaltı Bilgileri ve Polis Açıklaması

Gözaltına alınan eylemcilerin polis müdahalesiyle dağıtıldığı bildirildi. Londra Metropolitan Polisi'nin yazılı açıklamasında, "Saat 15.40 itibarıyla yasaklı bir örgüte destek gösterisinde bulunan 200 kişi gözaltına alındı. Bu sayının artması bekleniyor" denildi. Gözaltına alınanlar, Westminster bölgesindeki gözaltı işlem noktalarına götürüldü.

Kimlik bilgileri doğrulanan eylemcilerin, gruba destek amaçlı başka protestolara katılmamaları şartıyla kefaletle serbest bırakıldığı ifade edildi. Kimlik bilgilerini vermeyen veya doğrulamayanlar ise Londra genelindeki polis merkezlerine yönlendirildi. Ayrıca, polis memurlarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 4 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

'Palestine Action' Grubunun Geçmişi

'Palestine Action', 2020 yılında kurulmuş ancak yasaklı ilan edilmesi 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail'in Gazze saldırılarının ardından gerçekleşmiştir. Grup, İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle bilinirken, Elbit Systems ve Thales gibi şirketler üzerinde gerçekleştirdiği protesto eylemleriyle adını duyurmuştur.

Grup, 20 Haziran tarihinde Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Brize Norton hava üssünde gerçekleştirdiği eylem sonrası yasaklanma süreci başlamıştır. İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grup hakkında yasaklama tasarısını parlamentoya sunmuş ve 4 Temmuz tarihinde yasağın yürürlüğe giriş tarihi olarak belirlenmiştir.

Yasağın Sonuçları ve Gözaltı Sayıları

Yasağın yürürlüğe girmesinin ardından, gruba destek veren birçok kişi gözaltına alınmıştır. Gruba üyelik veya destek beyanı, 14 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilirken, grubun adını taşıyan tişört veya rozet takmak da 6 aya kadar hapis cezasını gündeme getirmektedir.

İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla, başkent...

İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla, başkent Londra’daki Parlamento Meydanı’nda eylem düzenledi. Gösteri öncesinde polis bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Eylem başlamadan önce bir kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla, başkent...

İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla, başkent Londra’daki Parlamento Meydanı’nda eylem düzenledi. Gösteri öncesinde polis bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Eylem başlamadan önce bir kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Tarlaya Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
2
Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Sepultura ve Epica İstanbul'da Metal Tutkunlarıyla Buluştu
4
Çatalca'da İş Makinesi Atık Su Birikintisine Düştü: Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
5
Prof. Dr. Muammer Yaylalı Vefat Etti: Erzurum Teknik Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Kaybedildi
6
Bitlis'te Trafik Kazası: İki Polis Memuru Yaralandı
7
Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kadın, Otobüs Şoförünü Bıçakladı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı