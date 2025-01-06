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İngiltere'den Kuzey Kore'ye Balistik Füze Tepkisi

İngiltere, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmalarını kınadı ve barışın tehdit altında olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 21:08
İngiltere'den Kuzey Kore'ye Balistik Füze Tepkisi

İngiltere, Kuzey Kore'nin yaptığı balistik füze fırlatmalarına sert bir tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu eylemin Kore Yarımadası'nın barış ve güvenliğini tehlikeye attığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlali olduğu vurgulanarak, "Bu tür yasadışı fırlatmalar, bölgedeki güvenliği istikrarsızlaştırmaya devam ediyor" denildi.

İngiltere, Kuzey Kore'yi bu gibi provokasyonları durdurmaya, diyaloğa dönmeye ve nükleer silahlardan arındırma konusunda somut adımlar atmaya çağırdı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde hipersonik olarak değerlendirilen bir füze fırlattığını bildirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'dan yerel saatle 12.00'de fırlatılan füzelerin yaklaşık 1100 kilometre uçtuktan sonra suya düştüğü belirtildi.

Ayrıca, Güney Kore'nin en son 5 Kasım 2024'te Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirdiği kaydedildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2024'te katı yakıtla çalışan yeni orta menzilli hipersonik füzenin test atışını yerinde denetlemişti.

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