İngiltere Hükümetine Çağrı: Gazze'deki Soykırımla Bağlantılı Şirketlere Yaptırım Uygulayın

22 STK, Gazze'deki soykırımda rol aldığı iddia edilen İngiliz şirketlere karşı hükümetin adım atmasını; silah ambargosu ve ticari kısıtlamalar talep ediyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:16
İngiltere'de 22 sivil toplum kuruluşu (STK), Gazze'deki soykırım iddialarıyla ilişkilendirilen İngiliz şirketlere karşı hükümeti harekete geçmeye çağırdı. Haberin kaynağı olarak gösterilen İskoç 'The National' gazetesine göre, aralarında Amnesty International ve CAAT gibi kuruluşların bulunduğu STK'ler ortak bir yazılı açıklama yayımladı.

STK'lerin talepleri

Açıklamada, İngiltere hükümetinden şu adımların atılması istendi: İsrail'e silah ambargosu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ticaretin yasaklanması, İsrail ile mevcut ticaret anlaşmasının askıya alınması ve İngiliz şirket yöneticilerinin uluslararası insancıl hukuk ihlallerinden sorumlu tutulması. Metinde, uluslararası insan hakları standartlarına uygun herhangi bir şirketin İsrail işgaliyle ilişkisini çoktan sonlandırmış olması gerektiği vurgulandı.

Suçlamaların hedefindeki kuruluşlar

Açıklama, suçlamaların odaklandığı kuruluşlar arasında BAE Systems, Barclays Bankası ve Edinburgh Üniversitesi ile birlikte Londra Borsası'nda işlem gören Airbnb, Amazon, Blackrock ve Palantir gibi şirketlerin bulunduğunu belirtiyor.

Raporun yankıları ve tepkiler

STK'lerin ortak açıklaması, Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin haziranda Gazze'deki soykırımda şirketlerin suç ortaklığını araştıran raporunu yayımlamasının hemen ardından geldi.

Af Örgütü İngiltere yetkilisi Peter Frankental ortak açıklamaya ilişkin olarak şunları söyledi: "BM Filistin Özel Raportörü Albanese, Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri destekleyen şirketler için utanç listesi hazırladı. İngiliz şirketlerinin savaş suçlarına ve apartheid sistemine katkıları artık mercek altında."

Hükümetin yanıtı

İngiltere Hükümet Sözcüsü ise Gazze'de sivillerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "İngiltere, akan kanı durdurmanın tek yolu olarak derhal ateşkes çağrısında bulunmayı sürdürüyor." dedi. Sözcü ayrıca ülkenin İsrail ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerini durdurduğunu ve Eylül 2024'te İsrail'e yönelik 30 silah ihraç lisansının askıya alındığını hatırlattı.

