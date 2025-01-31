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İngiltere'nin Diplomatik Vize Düzenlemesi Küresel Politikanın Parçası

İngiltere'nin yeni diplomatik vize düzenlemesi, Türkiye'ye özel değil, küresel sınır politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:11
İngiltere'nin Diplomatik Vize Düzenlemesi Küresel Politikanın Parçası

İngiltere'nin Yeni Diplomatik Vize Düzenlemesi

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İngiltere'nin diplomatik vize düzenlemesi, Türkiye'nin özel bir adımı olmayıp, Birleşik Krallık'ın küresel çapta uygulamaya koyduğu yeni sınır politikasının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Yeni Vize Düzenlemesi ve Uygulamalar

Açıklamada, 11 Mart'ta yürürlüğe girecek olan bu düzenlemenin, Britanya'nın Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu programı ile Evrensel Seyahat İzni (Universal Permission to Travel) uygulamasının hayata geçirilmesiyle ilgili olduğu bildirildi.

Bu kapsamda, 2 Nisan'dan itibaren vizeye tabi olmayan ülkelerin (AB ve ABD gibi) pasaport sahiplerinin, Birleşik Krallık'a seyahatleri öncesinde Elektronik Seyahat İzni (ETA) almak zorunda olacakları vurgulandı.

Diplomatik Pasaportlar için Kolaylaştırılmış İşlemler

Ayrıca, 11 Mart itibarıyla diplomatik pasaporta sahip olan tüm ülkeler için kolay vize uygulamasının getirildiği ifade edilerek, bu kişilerin bizzat başvuru yapmadan ücretsiz şekilde vize işlemlerinden yararlanabilecekleri belirtildi.

Son olarak, resmi açıklamada, "Karar, ülkemize münhasır bir adım olmayıp, İngiltere'nin küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.

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