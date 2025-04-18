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Interpol Tarafından Aranan Şahıs Bodrum'da Yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Y.E.N, Bodrum'da jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 16:54
Interpol Tarafından Aranan Şahıs Bodrum'da Yakalandı

Interpol Aranan Bir Şahıs Bodrum'da Ele Geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir yabancı uyruklu kişi, jandarmanın düzenlediği başarılı operasyon sonucu yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu şahsın çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve çocuk pornografisini yayma suçlarından interpole arandığını belirledi. Ekipler, Y.E.N'nin Bodrum'da bulunduğunu tespit ederek harekete geçti.

Y.E.N., jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bodrum'daki bu operasyon, güvenlik güçlerinin uluslararası suçlarla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde...

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde...

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

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