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Irak Türkmen Cephesi 30. Yıl Dönümünü Kerkük'te Coşkuyla Kutladı

Irak Türkmen Cephesi'nin 30. yıl dönümü, Kerkük'te düzenlenen törenle kutlandı. ITC Başkanı Ağa, Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğü vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 22:20
Irak Türkmen Cephesi 30. Yıl Dönümünü Kerkük'te Coşkuyla Kutladı

Irak Türkmen Cephesi 30. Kuruluş Yıl Dönümünü Kerkük'te Coşkuyla Kutladı

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 30. kuruluş yıl dönümü, Irak'ın Kerkük kentinde büyük bir törenle kutlandı. Törene ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, yerel yetkililer, ITC başkan yardımcıları, siyasi büro üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Birlik ve Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Etkinlikte konuşan ITC Başkanı Ağa, 30 yıl önce Erbil kentinde kurulan Irak Türkmen Cephesi'nin, Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğü'nü savunmayı ilke edindiğini belirtti. Özellikle Irak'ın son 22 yılda geçirdiği zorlu dönemlere değinen Ağa, diğer siyasi partilerin farklı projelerle öne çıkarken, ITC'nin her zaman ulusal bir projeyle hareket ettiğini ifade etti.

ITC'nin Rolü ve Destek Fırtınası

Ağa, “ITC'nin Irak'ta istikrar ve birliği savunan en iyi parti olduğunu” vurgulayarak, bu prensipten asla taviz verilmeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin Irak'a olan desteğini de unutmadı. Özellikle Saddam rejiminin devrilmesinin ardından Irak'ın yaşadığı zorluklarda Türkiye'nin Iraklıların yanında yer aldığını belirtti. Ağa, Kovid-19 salgını, mezhepsel çatışmalar ve DEAŞ ile el-Kaide terör örgütlerinin dönemi gibi zorlu süreçlerde Türkiye'nin Iraklıları yalnız bırakmadığını, AFAD, TİKA ve Türk Kızılayı gibi kurumların hep yanlarında olduğunu ifade etti.

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 30. kuruluş yıl dönümü Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen törenle...

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 30. kuruluş yıl dönümü Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen törenle kutlandı. Törene ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa (sağ 2), yerel yetkililer, ITC başkan yardımcıları, siyasi büro üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 30. kuruluş yıl dönümü Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen törenle...

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 30. kuruluş yıl dönümü Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen törenle kutlandı. Törene ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa (sağ 2), yerel yetkililer, ITC başkan yardımcıları, siyasi büro üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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