İran: ABD Özel Temsilcisi Witkoff doğrudan görüşme teklifimizi kabul etmedi

Erakçi teklif etti, Witkoff katılmadı; 'snapback' tartışması sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a, Avrupalı bakanların da bulunacağı bir doğrudan görüşme önerdi ancak Witkoff'un teklifi kabul etmediği bildirildi.

Bilgilendirmeyi yapan İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada, 'İran, Sayın Witkoff'a Avrupalı 3 bakanın (2015'teki nükleer anlaşmanın taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dışişleri bakanları) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın katılımıyla doğrudan görüşme önerdi. Görüşmeye gelmeyen Sayın Witkoff oldu.' dedi.

Muhacirani, ayrıca İran'ın Birleşmiş Milletler yaptırımlarını geri getiren 'snapback' mekanizmasının ortadan kaldırılmasını talep ettiğini, karşı tarafın ise mekanizmanın işletilmesini 6 ay askıya almayı teklif ettiğini aktardı. Muhacirani şunları kaydetti: 'ABD'nin ısrarı 6 aylık bir ertelemeydi ancak ülkenin ulusal çıkarları göz önüne alındığında dün gece bile İran tarafından 45 günlük bir erteleme önerisi getirildi fakat bu önerimiz Siyonist lobinin baskısı nedeniyle kabul edilmedi.'

İran ile ABD arasında Nisan ayında Umman'ın aracılığında dolaylı nükleer müzakerelere başlanmıştı. ABD tarafı İran ile doğrudan görüşmeler konusunda ısrar etmesine rağmen Tahran o dönem doğrudan görüşmeleri kabul etmemişti. Görüşmeler, İsrail'in Haziran ayındaki saldırılarının ardından çökmüştü.

İngiltere, Fransa ve Almanya, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları olarak Tahran'a nükleer anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 'snapback' mekanizmasını 28 Ağustos'ta işletmişti. 30 günlük prosedürlerin ardından İran'a BM yaptırımları 28 Eylül'de geri getirilmişti.