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İran'da 10 Kişiyi Öldüren Zanlı İdam Cezasına Çarptırıldı

İran'da 10 kişinin ölümüne neden olan bir kişi, Rafsancan'da idam edildi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:32
İran'da 10 Kişiyi Öldüren Zanlı İdam Cezasına Çarptırıldı

İran'da İdam Cezası Uygulandı

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Rafsancan kentinde, 10 kişiyi öldürmekten mahkum edilen bir kişi, idam cezası ile cezalandırıldı.

Resmi IRNA haber ajansının aktardığına göre, Kirman Başsavcısı İbrahim Hamidi bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hamidi, 7 Ağustos 2022'de gerçekleştirilen olayda, bıçakla 6 Afgan ve 4 İranlıyı öldüren kişinin, Rafsancan Hapishanesi'nde bugün idam edildiğini duyurdu.

Yetkili, söz konusu kararın hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından uygulandığını bildirdi.

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