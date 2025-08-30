DOLAR
İran'da Mossad bağlantılı 8 kişi Rezevi Horasan'da tutuklandı

İran, Rezevi Horasan'da Mossad adına çalıştıkları iddia edilen 8 kişinin Devrim Muhafızları ve yargı operasyonuyla gözaltına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:22
İran yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde, İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına çalıştıkları tespit edilen 8 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Operasyon ve gözaltı

İran devlet televizyonu, operasyonun Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumu ile yargının ortak çalışması sonucu gerçekleştirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahısların Mossad ile bağlantılı ajanlar olduğu öne sürüldü.

Kolluk kuvvetleri, yakalanan kişilerin çevrim içi eğitim aldıklarının belirlendiğini ve haziranda 12 gün süren karşılıklı saldırılar sırasında İran'daki hayati ve hassas merkezlerin koordinatlarını ilettiklerini iletti. Ayrıca önemli askeri şahsiyetlere ilişkin bilgilerin de Mossad'a ulaştırıldığı ifade edildi.

Meşhed ve ele geçen malzemeler

Açıklamada, Meşhed kentinde sivil ve askeri yetkililere yönelik saldırılar ve önemli merkezlere yönelik sabotaj faaliyetlerinde bulundukları belirtilen zanlıların, ülkedeki ayrılıkçı gruplarla irtibat halinde oldukları kaydedildi. Operasyonlar sırasında, patlayıcı ve bubi tuzakları yapmak için kullanılan çok miktarda ham madde ele geçirildiği aktarıldı.

Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve deliller ışığında yasal süreçlerin devam edeceğini duyurdu.

