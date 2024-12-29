İran'da Terör Saldırısı: İstihbarat Müdürü Hayatını Kaybetti

Hürmüzgan'da Terör Saldırısı Düzenlendi

İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde meydana gelen intihar saldırısında, İlçe İstihbarat Müdürü Mücteba Şehidi hayatını kaybetti. Fars Haber Ajansı'na göre, olay dün akşam saatlerinde bir polis merkezi önünde gerçekleşti.

Saldırıda Yaralanmalar ve Ölüm

Saldırıda, Bender Lenge İstihbarat Müdürü Şehidi'nin yanı sıra yardımcısı da yaralandı. Olayın ardından yapılan incelemede, saldırgandan da hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaymakam Açıklama Yaptı

Bender Lenge Kaymakamı, düzenlenen bu saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, halkın güvenliği konusunda endişelerin devam ettiğini ifade etti.