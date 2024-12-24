İran'da WhatsApp ve Google Play Erişime Açıldı

İran'da Yasaklar Aşamalı Olarak Kaldırılıyor

İran, Mahsa Emini'nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesinin ardından uyguladığı sosyal medya yasaklarını tekrar gözden geçiriyor. Ülkede, WhatsApp ve Google Play platformlarına erişim yeniden sağlandı.

Sosyal Medya Yüksek Kurulu Toplantısı Özellikleri

İran resmi ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanı Settar Haşimi, bugün yapılan Sosyal Medya Yüksek Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Haşimi, toplantının olumlu geçtiğini ve halkın uluslararası platformlara erişimini sağlamanın önemini vurguladı.

Geçmiş Yasağın Sebepleri

Ülkede, sosyal medya gruplarının devlete karşı organize olma amacı taşıdğı gerekçesiyle Telegram gibi platformlar yasaklanmıştı. Ayrıca, başörtüsü kurallarına uymadığı için gözaltına alınan Mahsa Emini’nin ölümü üzerine başlayan protestolar sonucu WhatsApp, X, Instagram gibi sosyal medya platformları ve Google Play yasak kapsamına alınmıştı.

Google Play Yasağının Etkisi

Özellikle Google Play’in yasaklanması, İranlı yazılımcılar tarafından büyük bir eleştiriyle karşılandı. Bu durum, yazılım sektöründeki payın azalmasına yol açtı. İranlı yetkililer, yasaklar sonucunda yerli yazılımların kullanımını teşvik etmiş, ancak vatandaşlar yerli uygulamalarda güvenlik sorunlarının fazla olduğunu belirterek bu tercihlere sıcak bakmamıştır.

Artık İranlılar, yenilenen erişim imkanlarıyla birlikte sosyal medya hizmetlerinden daha özgür bir şekilde yararlanma fırsatını elde etmiştir.