İran'dan açıklama: ABD asılsız suçlamalarla dikkati başka yöne çekmeye çalışıyor
Ürdün-Suriye sınırındaki ABD askeri üssüne pazar günü insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. ABD Başkanı Joe Biden, saldırının İran destekli militan gruplar tarafından yapıldığını söyledi. İran ise saldırıyla hiçbir ilgisi olmadığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bölgedeki direniş gruplarının İran'dan emir almadığını ve ABD'nin asılsız suçlamalarla dikkatleri başka yöne çevirmeye çalıştığını iddia etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD güçlerine yönelik saldırıyla ilgili olarak, 'Direniş grupları İran'dan emir almıyor. İran'a yönelik böyle asılsız suçlamalarla dikkatleri başka yöne çevirmeye çalışıyorlar' dedi. Kenani'nin yazılı açıklaması, İran Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yer aldı.
Kenani, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." dedi. Tahran yönetimi bölgedeki çatışmaların genişlemesini arzu etmediğini belirten Kenani, ülkesine yönelik suçlamaların altında "ABD'yi bölgede savaşa çekmek isteyen kesimlerin" olduğunu iddia etti.
ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'dan yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırında bulunan askeri üssüne insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 3 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise saldırıda 34 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Ürdün hükümeti de ABD güçlerine yönelik saldırının kendi topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde meydana geldiğini açıklamıştı.