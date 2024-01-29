İran'dan açıklama: ABD asılsız suçlamalarla dikkati başka yöne çekmeye çalışıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD güçlerine yönelik saldırıyla ilgili olarak, 'Direniş grupları İran'dan emir almıyor. İran'a yönelik böyle asılsız suçlamalarla dikkatleri başka yöne çevirmeye çalışıyorlar' dedi. Kenani'nin yazılı açıklaması, İran Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yer aldı.

Kenani, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." dedi. Tahran yönetimi bölgedeki çatışmaların genişlemesini arzu etmediğini belirten Kenani, ülkesine yönelik suçlamaların altında "ABD'yi bölgede savaşa çekmek isteyen kesimlerin" olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'dan yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırında bulunan askeri üssüne insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 3 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise saldırıda 34 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Ürdün hükümeti de ABD güçlerine yönelik saldırının kendi topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde meydana geldiğini açıklamıştı.