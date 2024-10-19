İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Savaş Uyarısı

Erakçi'den Savaş Tehdidi Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif yaptığı açıklamada, "Bölgede savaşın yayılması ciddi bir tehdittir. Biz barıştan yana bir tutum sergiliyoruz fakat olası her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

Bölgesel Gerginlikler ve Barış Arayışı

Erakçi, İran'ın barışçıl politikalarını vurgulayarak, gerginliklerin çözülmesi için diplomatik yolların önemine dikkat çekti. Savaş risklerinin artması karşısında, uluslararası toplumun da sorumluluk alması gerektiğini belirtti.