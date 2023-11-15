İran Dışişleri Bakanı’ndan Gazze’ye insani müdahale çağrısı

Abdullahiyan, BM ile Gazze’ye insani yardım konusunda iş birliği çağrısı yaptı, İsrail’i durdurulması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı’ndan Gazze’ye insani müdahale çağrısı
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İran Dışişleri Bakanı, Gazze’ye insani yardım çağrısı yaptı

CENEVRE (AA) - İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulması ve ablukanın kaldırılması için Birleşmiş Milletler (BM) ile iş birliği yapılmasını istedi.

Abdullahiyan, BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths ile görüştü

Abdullahiyan, Gazze’ye insani yardım gönderilmesi ve esirlerin serbest bırakılması konularını görüşmek üzere Cenevre’ye gitti. BM merkezinde BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile bir araya gelen Abdullahiyan, Gazze’deki insani krizin ciddiyetini vurguladı.

Abdullahiyan, ABD’nin iddialarının tersine Gazze’ye ulaşan insani yardımın yetersiz olduğunu, Gazze halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için Refah sınır kapısının tamamen açılması gerektiğini söyledi. Abdullahiyan, ayrıca Hamas’ın sivil esirleri bırakmaya hazır olduğunu, ancak bunun için İsrail’in saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı’ndan Gazze’ye insani müdahale çağrısı

Griffiths, İran’ın rolünü önemsedi

Griffiths ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ve kendisinin Gazze’ye insani yardım gönderilmesi ve esirler meselesine ilişkin çalışmalarını anlattı. Griffiths, esirler konusunda çözüm bulunmasının önemli olduğunu, Gazze’deki Şifa Hastanesi’ndeki durumun “trajedi” olduğunu söyledi.

Griffiths, Gazze’deki savaşın bölgeye yayılma riskinin “en büyük endişe” olduğuna dikkati çekti. Griffiths, İran’ın bölgedeki savaşın yayılmasını önleme çabalarını güçlendirme ihtiyacını dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Cenevre’deki temasları kapsamında Uluslararası Kızılhaç yetkilileri ile de görüşecek.

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