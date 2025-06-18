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İran, Düşürülen İsrail SİHA'sının Görüntülerini Yayınladı

İran, düşürülen 'Hermes 900' SİHA'sının görüntülerini paylaşarak İsrail'e karşı savunma eylemlerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 16:42
İran, Düşürülen İsrail SİHA'sının Görüntülerini Yayınladı

İran devlet televizyonu, İsfahan’ın doğu bölgesinde düşürülen İsrail'e ait 'Hermes 900' silahlı insansız hava aracına (SİHA) ilişkin görüntüleri yayımladı. Habere göre, İran'ın hava savunma birlikleri, bu SİHA'yı etkisiz hale getirerek önemli bir başarı elde etti.

Görüntülerde, düşürülen SİHA'nın üzerinde 8 adet gelişmiş füze olduğu belirtildi. İsfahan'ın doğusundaki bu olay, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

İsrail, 13 Haziran'dan bu yana İran'ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisleri ve askeri yapılarını hedef alarak geniş çaplı saldırılarına başlamıştı. Bu saldırılar sonrasında İran kaynakları, İsrail'e ait 4 savaş uçağı ile birçok hava aracının düşürüldüğünü açıklamış, fakat uçaklara dair herhangi bir görüntü paylaşılmamıştı.

İsrail'in başlattığı saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybederken, toplam sivil kaybın 224 olarak açıklandığı bildirildi. İran ordusunun, İsrail'e yönelik balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede ise 24 kişi ölmüş, 500'den fazla kişi yaralanmıştır.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye dahil birçok ülke, İsrail'in saldırılarını kınadı.

İran, İsfahan’ın doğu bölgesinde düşürüldüğü belirtilen İsrail’e ait "Hermes 900" silahlı insansız...

İran, İsfahan’ın doğu bölgesinde düşürüldüğü belirtilen İsrail’e ait "Hermes 900" silahlı insansız hava aracının (SİHA) görüntülerini yayımladı. Hermes 900 tipi olduğu kaydedilen İHA'nın üzerinde 8 adet gelişmiş olduğu aktarılan füze olduğu kaydedildi.

İran, İsfahan’ın doğu bölgesinde düşürüldüğü belirtilen İsrail’e ait "Hermes 900" silahlı insansız...

İran, İsfahan’ın doğu bölgesinde düşürüldüğü belirtilen İsrail’e ait "Hermes 900" silahlı insansız hava aracının (SİHA) görüntülerini yayımladı. Hermes 900 tipi olduğu kaydedilen İHA'nın üzerinde 8 adet gelişmiş olduğu aktarılan füze olduğu kaydedildi.

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