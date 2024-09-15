İran, G7 Ülkelerinin Füze İddialarını Reddetti

İran, G7 ülkelerinin balistik füze yardımına yönelik iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 10:17
İran, G7 Ülkelerinin Füze İddialarını Reddetti

İran'dan G7 Ülkelerine Tepki

İran, G7 ülkelerinin, Tahran'ın Rusya'ya balistik füze sağladığına dair suçlamalarına sert bir yanıt verdi.

Ali Rıza Selimi Açıklama Yaptı

İran Meclisi İdari Heyeti Sözcüsü Ali Rıza Selimi, Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, G7'nin iddialarını yalanladı. Selimi, "Meclis olağan toplantısında bazı Avrupa ülkelerinin İran aleyhindeki açıklamaları değerlendirildi. İran'ın hiçbir ülkeye balistik füze vermediği ve vermeyeceği kesin bir dille ifade edildi," dedi.

İddiaların Kaynağı

Selimi, bu iddiaların ardındaki nedenin, İsrail'in Avrupa ülkeleri üzerindeki baskıları olduğunu iddia etti. G7 ülkeleri, Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'nın oluşturduğu bir grup olarak, İran'ı Ukrayna savaşında Rusya'ya balistik füze sağlamakla suçlayarak yazılı bir açıklama yapmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece'de Tır Kazası Trafik Sıkışıklığına Neden Oldu
2
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiga: Rusya Tehditlerle Desteği Azaltmaya Çalışıyor
3
2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı Tamamlandı
4
Husiler'den İsrail'e Hipersonik Füze Saldırısı
5
Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü Kurtuluşunun 106. Yılı
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakü'nün Kurtuluş Yıl Dönümü Kutlaması
7
Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 206'ya Ulaştı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları