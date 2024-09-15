İran, G7 Ülkelerinin Füze İddialarını Reddetti

İran'dan G7 Ülkelerine Tepki

İran, G7 ülkelerinin, Tahran'ın Rusya'ya balistik füze sağladığına dair suçlamalarına sert bir yanıt verdi.

Ali Rıza Selimi Açıklama Yaptı

İran Meclisi İdari Heyeti Sözcüsü Ali Rıza Selimi, Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, G7'nin iddialarını yalanladı. Selimi, "Meclis olağan toplantısında bazı Avrupa ülkelerinin İran aleyhindeki açıklamaları değerlendirildi. İran'ın hiçbir ülkeye balistik füze vermediği ve vermeyeceği kesin bir dille ifade edildi," dedi.

İddiaların Kaynağı

Selimi, bu iddiaların ardındaki nedenin, İsrail'in Avrupa ülkeleri üzerindeki baskıları olduğunu iddia etti. G7 ülkeleri, Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'nın oluşturduğu bir grup olarak, İran'ı Ukrayna savaşında Rusya'ya balistik füze sağlamakla suçlayarak yazılı bir açıklama yapmıştı.