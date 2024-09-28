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İran, Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümünü Takiben 5 Gün Ulusal Yas İlan Etti

İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümüne 5 gün ulusal yas ilan ederek destek mesajları yayımladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 19:13
İran, Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümünü Takiben 5 Gün Ulusal Yas İlan Etti

İran'da Ulusal Yas Dönemi

İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından 5 gün boyunca ulusal yas ilan etti. Bu karar, ülkenin üst düzey lideri Ali Hamaney tarafından duyuruldu.

Hamaney’in Açıklamaları

Ali Hamaney, Nasrallah'ın ölümünü direniş cephesi için büyük bir kayıp olarak nitelendirerek, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Direniş cephesi ve Hizbullah'ın önemli bir liderini kaybettik. Ancak Nasrallah'ın Lübnan'da inşa ettiği yapı, onun yokluğunda daha da güçlenecektir. Siyonist varlığın zayıflaması devam edecek ve bu durum, direniş cephesinin gücünü daha da artıracak."

Hamaney, ayrıca Nasrallah'ın "kanının yerde kalmayacağını" belirterek, Lübnan halkı, hükümeti ve Hizbullah'a başsağlığı diledi. Yas ilanı çerçevesinde, tüm İran halkının bu durumu derin bir saygıyla karşılaması gerektiği ifade edildi.

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