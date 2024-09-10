İran'ın Rusya'ya Füzeleri Kınıyoruz

İran'ın Füze İhracatı Kınandı

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatını güçlü bir şekilde kınadıklarını açıkladı. Bu açıklama, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy tarafından birlikte yapıldı.

Ortak Yazılı Açıklama

Ortak yazılı açıklamada, İran’ın bu silah ihracatının, Rusya'nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşta askeri desteği artırdığı vurgulandı. Bu durumun, Ukrayna halkının acılarını daha da derinleştireceği ifade edildi.

Yeni Yaptırımlar Geliyor

Açıklamada ayrıca, İran’a yönelik yeni yaptırımların gündeme geleceği belirtilerek, İran ve Rusya arasındaki gerilimin Avrupa güvenliği için bir tehdit oluşturduğu kaydedildi. Üç ülke, daha önce İran'ı Rusya’ya askeri ihracat konusunda uyarmıştı.

Hava Hizmetleri Anlaşmaları Feshedilecek

İran’ın balistik füze ihracatının doğrulanmasının ardından, Fransa, Almanya ve İngiltere, İran ile yaptıkları ikili hava hizmetleri anlaşmalarını sonlandırmak için harekete geçeceğini belirtti.

Yeni Yaptırımlar İçin Çalışmalar Başlıyor

İran’ın balistik füze programında ve bu füzelerin Rusya’ya transferinde rol oynayan kişi ve kuruluşların belirlenmesi için çalışmalar yapılacağı aktarıldı. Ayrıca, İran ulusal hava yolu şirketi Iran Air'ın gelecekte uygulanacak yeni yaptırımlar kapsamına alınacağı ifade edildi.