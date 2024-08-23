İran, İsrail'e Cevap Verme Hakkından Vazgeçmeyeceğini Açıkladı

İran'dan Stratejik Mesajlar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, ülkesinin İsrail'e yanıt verme hakkından feragat etmeyeceğini vurguladı.

İlişkiler ve Bölgesel Meseleler Üzerine Görüşme

İran Dışişleri Bakanlığına göre, Erakçi, David Lammy ve Stephane Sejourne ile ayrı ayrı bir araya gelerek, iki ülke ile olan ilişkiler ile bölgesel konuları gündeme getirdi. Lammy, Gazze Şeridi’ndeki zor durumu vurgulayarak, İran'ın gerilimi azaltma çabalarına katkıda bulunmasını talep etti.

İsrail'e Cevap Vermek Hakkı

Erakçi ise, bölgede savaşın yayılmasını istemediklerini ancak Tahran üzerindeki terörist faaliyetlere yanıt verme haklarının bulunduğunu belirtti.

Diplomasi Üzerine Vurgular

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, İran ile birlikte Gazze'de ateşkes sağlamak adına yürütülen diplomatik çabaların önemine dikkat çekti. Erakçi, ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik Tahran’da gerçekleşen suikastı, ulusal güvenliğe bir ihlal olarak nitelendirdi ve bu duruma yanıt verme yetkilerinin bulunduğunu ifade etti.