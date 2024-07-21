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İran lideri Hamaney, muhafazakarların çoğunluğundaki Meclis'ten, Pezeşkiyan hükümetine destek olmalarını istedi:

"Cumhurbaşkanının ülkeye karşı görevlerini yerine getirmesine herkes yardımcı olmalıdır. Cumhurbaşkanı'nın ve yeni hükümetin başarısı hepimizin...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 14:30
İran lideri Hamaney, muhafazakarların çoğunluğundaki Meclis'ten, Pezeşkiyan hükümetine destek olmalarını istedi: İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, muhafazakarların çoğunluğundaki Meclis'ten 28 Temmuz'da görevine başlamaya hazırlanan seçilmiş reformist Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kuracağı hükümete destek vermesini istedi.

Hamaney, Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve mevcut milletvekillerini kabul ettiği toplantıda konuştu.

Konuşmasında Meclis'in Pezeşkiyan'ın kuracağı hükümete destek vermesini isteyen Hamaney, "Benim güçlü tavsiyem, Meclis'in yeni hükümetle yapıcı etkileşim içinde olmasıdır. Cumhurbaşkanının ülkeye karşı görevlerini yerine getirmesine herkes yardımcı olmalıdır. Cumhurbaşkanı'nın ve yeni hükümetin başarısı hepimizin başarısıdır." dedi.

- Meclis ve hükümete "tek ses olun" çağrısı

Ulusal meselelerde tek ses olunması gerektiğini belirten Hamaney, "Önemli konularda ülkenin tek sesi duyulmalı. Hükümet, Meclis ve çeşitli yetkililer aynı sözü söylemelidir." ifadelerini kullandı.

Muhafazakarların çoğunluğundaki Meclis'e reformist Pezeşkiyan'ın oluşturacağı kabineye güvenoyu vermesini isteyen Hamaney, "Bu sizin acil görevinizdir. Elbette önerilen kabine ne kadar erken onaylanır ve hükümet çalışmaya başlarsa ülke için o kadar iyi olur ancak bu alanda hem size hem de sayın seçilmiş Cumhurbaşkanı'na büyük sorumluluklar düşüyor." diye konuştu.

- İran lideri Hamaney, eski Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "ihanet" diye eleştirdiği nükleer yasaya destek verdi

Hamaney, önceki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Meclis tarafından çıkarılan ve Ruhani'nin "nükleer anlaşmanın canlandırılmasını engellediğini" savunarak "ihanet" olarak nitelediği nükleer faaliyetlerin artırılmasını öngören yasaya övgüde bulundu. İran lideri, "Meclis'in siyasi ve uluslararası konulardaki varlığı çok önemlidir. Buna iyi bir örnek, stratejik eylem yasasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yaptırımları kaldırmak bizim elimizde değil"

Yaptırımların kaldırılması meselesinin seçim sürecinin de en önemli meselesi olduğunu söyleyen Hamaney, şöyle konuştu:

"Özellikle seçim günlerinde oldukça popüler olan, seçim adaylarının, halkın ve onların destekçilerinin çeşitli açıklamalarında tekrarlanan bu yaptırımlar meselesinde, Meclis de gerçekten etkili olabilir. Yaptırımları onurlu yöntemlerle kaldırabiliriz ve yaptırımları etkisiz hale getirmek, yaptırımları kaldırmaktan daha üstündür. Ambargoyu kaldırmanın sizin elinizde olmadığını defalarca söyledim ancak ambargoyu etkisiz hale getirmek sizin elinizde. Bunun iyi yolları var. Biz de bu yollardan bazılarını izledik ve etkisini gördük. Bu konuda da Meclis rol oynayabilir."

- "Gazze meselesi hala İslam aleminin birinci meselesidir"

Öte yandan İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini yetkililere ileten Hamaney, "Gazze meselesi hala İslam aleminin birinci meselesidir. Bu konuda sakin olmayın, sessiz kalmayın." dedi.

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