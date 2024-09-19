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İran, Lübnan'daki Patlamada Yaralananları Tedavi İçin Kabul Etti

Lübnan'da patlamalarda yaralanan 95 kişi, tedavi amacıyla İran'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 00:53
İran, Lübnan'daki Patlamada Yaralananları Tedavi İçin Kabul Etti

İran, Lübnan'daki Patlamalar Sonrası Yaralıları Kabul Ediyor

Lübnan'da yaşanan patlamalar sonucunda yaralanan 95 kişi, tedavi edilmek üzere İran'a nakledildi.

Kızılay'dan Açıklama

İran'ın resmi televizyonuna göre, Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, hücre telefonları aracılığıyla düzenlenen saldırılarda yaralanan kişilerin Lübnan’dan Tahran’ın hastanelerine sevk edeceğini duyurdu.

Kulivend, "Bu terör eyleminde çok sayıda kişi el ve gözlerinden ciddi şekilde yaralandı. Yaralılar İran’a ulaştıklarında belirlenen hastanelerde tedavi ve gözlem altına alınacak" şeklinde konuştu.

Uçuş Detayları

Yaralıları taşıyan uçağın Tahran’daki Mehrabad Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Medikal Yardım Gönderildi

Diğer yandan, İran hükümeti Lübnan’a göz doktorları ve sağlık personeli gibi medikal malzemeler göndermeye de başladı.

Olayın Ardındaki Sebepler

Patlamalar, 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurları tarafından kullanılan çağrı cihazlarında eş zamanlı gerçekleşti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılar sonucu ikisi çocuk olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 2,800 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ayrıca, aynı gün içinde telsizlerin patlatılması sonucu 14 kişinin daha öldüğü ve 450'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Lübnanlı yetkililer, bu olaylardan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail’den henüz bir açıklama yapılmadı.

Çatışmalar ve Gerilim

İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalar, 8 Ekim 2023'ten bu yana artan bir gerginlikle devam ediyor.

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