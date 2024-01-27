İran-Pakistan sınır hattında gerilim tırmanıyor: Pakistan sınırında kimliği tespit edilemeyen 9 yabancı uyruklu öldürüldü

Sistan-Beluçistan eyaletindeki Seravan ilçesinde bir evde 9 yabancı uyruklu kişi, kimliği bilinmeyen silahlı saldırganlar tarafından katledildi. İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, olayı duyurdu. Haberde, İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında yaşanan saldırıyı henüz kimse üstlenmediği ve olayla ilgili başka ayrıntı bulunmadığı belirtildi.

Sistan-Beluçistan eyaletinde "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, "Sünni Beluçların haklarını koruduğunu" iddia ederek silahlı saldırılar gerçekleştirdi. Örgüt, 15 Aralık'ta bir polis merkezine, 10 Ocak'ta bir karakola ve 17 Ocak'ta da İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bir albayın bulunduğu yere saldırdı. Bu saldırılarda 13 güvenlik görevlisi ve bir albay hayatını kaybetti. Örgüt, saldırıların sorumluluğunu sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla duyurdu. İran ve Pakistan, örgütün sığınaklarını karşılıklı olarak bombaladı.