İran ve Avrupa Ülkeleri Cenevre'de Kritik Toplantı Gerçekleştiriyor

Cenevre'deki Üst Düzey Toplantı Başladı

İran ile Avrupa ülkeleri arasında önemli bir toplantı Cenevre'de başladı. Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen bu üst düzey görüşmeye, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyetler katıldı.

Görüşmenin Ana Gündemi Nükleer Program ve Çatışmalar

Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği bu görüşmede, İran'ın nükleer programı ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların ele alınması bekleniyor.

İkili İlişkilerin Gelişimine Yönelik Umutlar

Görüşme öncesinde Tahran'da İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, "ABD'yi İran’a yönelik saldırıda İsrail'in işbirlikçisi ve ortağı olarak görüyoruz. Saldırı durmadıkça müzakere söz konusu olamaz," ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Barrot'un Cenevre'de Avrupalı ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini ve İran'a nükleer konusunda diplomatik ve teknik müzakere teklifinin iletileceğini belirtti. Almanya Bakanı Wadephul ise, bu görüşmelerin önemine vurgu yaparak, "Diplomatik görüşmeler her zaman askeri çatışmalardan daha iyidir," şeklinde konuştu.

İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasındaki üst düzey katılımlı toplantı Cenevre'de başladı. İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir otelde başlayan toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyetler katıldı. Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği görüşmede, İran'ın nükleer programı ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ele alınması öngörülüyor.

İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasındaki üst düzey katılımlı toplantı Cenevre'de başladı. İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir otelde başlayan toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyetler katıldı. Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği görüşmede, İran'ın nükleer programı ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ele alınması öngörülüyor.