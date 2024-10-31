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İran ve Cezayir Dışişleri Bakanları Uluslararası Konuları Görüştü

İran ve Cezayir dışişleri bakanları, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları ele almak üzere bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:45
İran ve Cezayir Dışişleri Bakanları Uluslararası Konuları Görüştü

İran ve Cezayir Dışişleri Bakanları Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, telefonda gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkiler ve uluslararası meseleleri masaya yatırdı.

Bölgesel Sorunlara Dikkat

Görüşmede, iki bakan özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde uluslararası iş birliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Bu bağlamda, İsrail'in Gazze ve Lübnan üzerindeki saldırıları hakkında koordineli bir çaba gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

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