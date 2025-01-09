İranlı Tuğgeneral Esbati'nin Esed Rejimi Hakkındaki Şok Edici Açıklamaları

İran Devrim Muhafızları Ordusu Tuğgenerali Behruz Esbati, Beşşar Esed rejimi ile ilgili çarpıcı ifşaatlarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:25
İranlı Tuğgeneral Esbati'nin Esed Rejimi Hakkındaki Şok Edici Açıklamaları

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tuğgeneral Behruz Esbati’ye ait olduğu bilinen ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran konuşmasında, Suriye’nin devrik lideri Beşşar Esed hakkında dikkat çekici ifşaatlarda bulunuldu. Ses kaydı, İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen “Tabnak” haber sitesi gibi kaynaklar tarafından paylaşıldı.

Esbati, henüz İran makamları tarafından resmen yalanlanmayan konuşmasında, Suriye’deki devrik rejimin, özellikle son dönemlerinde yaşadığı sorunları vurguladı. Rejimin yıkılmasının, sistemin çürümesi ve halkın memnuniyetsizliğinden kaynaklandığını belirten Esbati, reform yapılmadığı takdirde rejimin çöküşe geçeceği konusunda Esed'i uyardığını ifade etti.

Konuşmasında, ekonomik sıkıntılar nedeniyle halkın geçim kaygıları içinde olduğuna dikkat çeken Esbati, su ve elektriğin neredeyse hiç olmadığını ve rüşvet ile yolsuzluğun yönetimi sardığını dile getirdi. Esbati, “Suriye, savaşla düşmedi. Sistemin çürümesine itiraz eden halkın ayaklanmasıyla çöktü.” şeklinde konuştu.

Esbati, bazı Esed askerlerinin rüşvet alarak savaşa girmeyi red ettiklerini söylerken, Esed’in Direniş Ekseni tanımında sınırlı bir rol oynadığını belirtti. Esad'ın, 7 Ekim Aksa Tufanı saldırısı sonrasında kendilerine verilen askeri destek teklifini reddettiğini de vurguladı.

Rusların Rolü ve Başka Ülkelerin Müdahalesi

Esbati, Esed'in son dönemdeki yanlış yönlendirmelerden etkilenme sebeplerinden birinin Ruslar olduğunu savunarak, “Ruslar, Suriye'nin yıkılmasında kilit rol oynadı.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır’ın Esed'i Arap Birliği'ne tekrar kazandırmaya yönelik adımlar attığını öne sürdü.

Yönetimdeki zayıflığa dikkat çeken Esbati, Baas Partisi’nin son üç yılda dörde bölündüğünü ve bu durumun Esed'i zayıflattığını ifade etti. Ülkedeki siyasi ihtilafların, Baas Partisi içinde de derin bölünmelere yol açtığını belirtti.

Esed'in İradesizliği

Son olarak, Esbati, Esed'in son dönemlerde güç ve irade kaybı yaşadığını, Halep’in düşmesinin ardından ilk görüşmelerinden birinde Esed’in durumunu “sarhoş” gibi tanımladığını aktardı. Bu durumu, ordunun savaşma isteği taşımasına rağmen, Esed’in kararsızlığının etkilediğini ve “Suriye’yi kaybetmenin” kolay bir durum olmadığını ancak yapılacak bir şey kalmadığını dile getirdi.

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