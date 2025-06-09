İshak Paşa Sarayı Bayramda Yoğun İlgi Görüyor

İshak Paşa Sarayı'nda Bayram Yoğunluğu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla büyük bir yoğunluk yaşıyor. İlçenin güneyinde, tepelik bir alanda konumlanan bu tarihi yapı, doğu ve güney tarafında bulunan sarp dağlarla çevrili.

Tarihi ve Mimari Zenginlik

Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan bu görkemli saray, yılda her mevsim ziyaretçi ağırlıyor. Yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ve harem salonları barındırmaktadır.

Çevredeki Diğer Ziyaret Noktaları

Ziyaretçiler, İshak Paşa Sarayı'nın yanı sıra Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi gibi tarihi mekanları da keşfetme fırsatı buluyor.

Mimari Etkileyicilik

Mimari yapısında Osmanlı, Selçuklu, Barok ve Rokoko mimari unsurlarını taşıyan İshak Paşa Sarayı, duvarlarındaki zengin süslemeleriyle göz dolduruyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle bu günlerde en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor.

Ziyaretçi Görüşleri

Ziyaretçilerden Hakan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yapının mimarisinin son derece etkileyici olduğunu söyledi. Gözlemlerine göre, burada yoğunluk oldukça fazlaydı. Öztürk, "Iğdırlıyım, Antalya ve İstanbul'da yaşıyorum. Burası, herkesin gelip görmesi gereken tarihi bir dokuya sahip. Hem mimarisi hem de görkemli yapısıyla harika bir manzara sunuyor. Gezerken çok keyif aldık." ifadelerini kullandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.