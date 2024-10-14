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İskenderun Meslek Yüksekokulu'nun Yeni Kampüsü Törenle Açıldı

İskenderun Meslek Yüksekokulu, depremlerde hasar gören kampüsünün yerine hayırsever destekleriyle yeni binasına kavuştu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 22:19
İskenderun Meslek Yüksekokulu'nun Yeni Kampüsü Törenle Açıldı

İskenderun Meslek Yüksekokulu Kampüsü Yeniden Hayat Buldu

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından, ağır hasar gören İskenderun Meslek Yüksekokulu'nun yeni kampüsü, hayırseverlerin destekleriyle düzenlenen bir törenle açıldı.

Yeni Kampüs Projesinin Hayata Geçirilmesi

Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde inşa edilen yeni kampüs, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eymir Kültür Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirildi. Kampüs, çelik konstrüksiyon ile inşa edilerek içerisinde dört derslik, altı laboratuvar ve beş atölye barındırıyor.

Törende Verilen Mesajlar

Açılış töreninde konuşan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, yeni kampüsün İskenderun Meslek Yüksekokulu'nun yeniden doğuşu olduğunu belirtti. Yozgatlıgil, "Geleceğimize yapılan bu yatırımlar hem bölgeyi hem de ülkemizi aydınlatacak," dedi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ise, meslek yüksekokullarının ulusal kalkınmadaki önemine vurgu yaparak, "Ara eleman değil, aranan eleman yetiştirmek için çabalıyoruz," şeklinde konuştu.

Desteklerden Övgüyle Bahsedildi

ODTÜ Eymir Kültür Vakfı Başkanı Ömer Kaymakçalan, vakfın daha önce de çeşitli illerde deprem sonrası destek sağladığını hatırlatarak, "Bizim amacımız, Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmaktır," ifadelerini kullandı.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yeni okulun inşasında destek verenlere teşekkür ederek, öğrencilerin yeni eğitim yılına başarıyla başlaması dileğinde bulundu.

- Etkinlikler ve Performanslar

Törende yapılan konuşmaların ardından katılımcılar, açılışı yapılan okulu gezdiler. Ayrıca alanda farklı sanatçılar da sahne alarak etkinliğe renk kattılar.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan üniversitenin, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni kampüsü törenle açıldı.

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