DOLAR
39,42 -0,18%
EURO
45,5 0,6%
ALTIN
4.339,89 -1,34%
BITCOIN
4.130.700,15 1,1%

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Bursa İŞKUR, engelli ve eski hükümlülere iş kurma desteği veriyor. Son başvuru tarihi 27 Haziran 2025.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 10:53
İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

İŞKUR'dan Dev Destek: 580.000 TL Hibe Fırsatı

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü vatandaşların iş gücüne katılımını teşvik etmek amacıyla sunduğu hibe desteklerinin son başvuru tarihini açıkladı. Destek başvuruları için son gün 27 Haziran 2025.

Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Destek

Engelli bireylerin kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak için sağlanan "Kendi İşini Kurma Hibe Desteği," girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek adına önemli bir fırsat sunuyor. Bu destek ile kuruluş işlemleri, işletme giderleri ve demirbaş maliyetleri için 580.000 TL'ye kadar hibe veriliyor.

Eğitim ve Rehabilitasyon Kursları

İŞKUR, engelli bireylerin iş gücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak amacıyla mesleki bilgi ve becerilerini artıracak Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Kursları da desteklenecek.

İş Yerlerine Destek Sağlanacak

Engelli istihdamını teşvik etmek amacıyla işverenlere de önemli kolaylıklar sunulacak. Yasal kota dışında ilave istihdam edilen engellilerin güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli olan araç, gereç, yazılım ve donanım gibi maliyetler de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Korumalı ve Destekli İstihdam

Zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin istihdamına yönelik özel projeler de hayata geçirilecek. Korumalı İşyeri Projeleri ile en az beş zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı işyerlerine finansal destek sağlanacak. Ayrıca, Destekli İstihdam Projeleri ile otizmli ve down sendromlu bireylere iş imkanı sunan işverenlere çeşitli destekler verilecek.

Eski Hükümlülere Fırsatlar

Kurulacak işyeri için gerekli demirbaş, makine, teçhizat ve ofis malzemeleri için eski hükümlülere 435.000 TL destek sağlanacak. Bu sayede geçmişte hata yapmış bireylerin topluma kazandırılması hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Emniyet Müdürü Yakalandı
2
Türk Zırhlısı YÖRÜK 4x4, Endonezya'da Yeni Göreve Hazırlanıyor
3
Iğdır'da Kayısı Rekoltesinde 5 Bin Ton Artış Bekleniyor
4
Antalya'da Fide Üretim Tesisinde Yangın Çıktı
5
Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi
6
Sakarya'da Devriye Motosikletin Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti
7
Denizli'de Motosikletliler Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği