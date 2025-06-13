İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

İŞKUR'dan Dev Destek: 580.000 TL Hibe Fırsatı

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü vatandaşların iş gücüne katılımını teşvik etmek amacıyla sunduğu hibe desteklerinin son başvuru tarihini açıkladı. Destek başvuruları için son gün 27 Haziran 2025.

Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Destek

Engelli bireylerin kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak için sağlanan "Kendi İşini Kurma Hibe Desteği," girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek adına önemli bir fırsat sunuyor. Bu destek ile kuruluş işlemleri, işletme giderleri ve demirbaş maliyetleri için 580.000 TL'ye kadar hibe veriliyor.

Eğitim ve Rehabilitasyon Kursları

İŞKUR, engelli bireylerin iş gücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak amacıyla mesleki bilgi ve becerilerini artıracak Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Kursları da desteklenecek.

İş Yerlerine Destek Sağlanacak

Engelli istihdamını teşvik etmek amacıyla işverenlere de önemli kolaylıklar sunulacak. Yasal kota dışında ilave istihdam edilen engellilerin güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli olan araç, gereç, yazılım ve donanım gibi maliyetler de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Korumalı ve Destekli İstihdam

Zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin istihdamına yönelik özel projeler de hayata geçirilecek. Korumalı İşyeri Projeleri ile en az beş zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı işyerlerine finansal destek sağlanacak. Ayrıca, Destekli İstihdam Projeleri ile otizmli ve down sendromlu bireylere iş imkanı sunan işverenlere çeşitli destekler verilecek.

Eski Hükümlülere Fırsatlar

Kurulacak işyeri için gerekli demirbaş, makine, teçhizat ve ofis malzemeleri için eski hükümlülere 435.000 TL destek sağlanacak. Bu sayede geçmişte hata yapmış bireylerin topluma kazandırılması hedefleniyor.