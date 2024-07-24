İslam Felsefesi Üzerine Özgün Vurgu: Prof. Dr. Taha Abdurrahman İstanbul'da Konferans Verdi

İslam Felsefesinin Yenilikçi Sesi: Prof. Dr. Taha Abdurrahman

Faslı düşünür ve filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, İstanbul'da yaptığı "Özgün Bir İslam Felsefesini Nasıl Kurarız?" başlıklı konferans ile dinleyicilere zihin açan fikirlere kapı araladı. Konferansta, İslam'ın insan onurunu yüceltme hedefinin önemi vurgulandı.

Türk Hocaların Destekleri ve Abdurrahman’ın Eserleri

Konferans, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in açılış konuşmasıyla başladı. Görmez, Abdurrahman’ın eserlerine duyduğu hayranlıkla, "O, İslam'ın sorunlarına içerden bakan kıymetli bir akademisyendir." dedi.

Akletme ve Ahlak Temaları

Görmez, Abdurrahman’ın "Teceddüt olmadan, tecdit olmaz." ifadesini aktararak, onun kitaplarını iki kategoriye ayırdı: akıl yürütmeyi ve ahlakı yeniden inşa etmeyi öğreten metinler. "Dil ve iman afeti, bizim en büyük sorunlarımızdır," diyerek Abdurrahman’ın fikirlerini açıkladı.

İslam Felsefesi ve Evrensel Yaklaşımlar

Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Türkiye'de kazandığı 2020 Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'nü hatırlatarak, "Müslüman filozof, kendi özgün felsefi problemlerini kendisi oluşturmalıdır," şeklinde öne sürdü. Müslüman felsefesinin özgünlüğü, felsefenin belirli bir evrensellikle buluşmasında yatar.

Çağdaş Sorunlara Değinen Öneriler

Abdurrahman, “filozofun kendi zamanının çocuğu olduğu” vurgusuyla çağımızda karşılaşılan sorunlara dikkat çekti. "İslam'ın ana gayesi, insanı daha yüksek mertebelere çıkarmaktır," dedi. Ayrıca, "İnsanın süflileşmesinin iki nedeni; bilimin kuralsızlaşması ve öznel bilginin değer kaybetmesidir," şeklinde önemli saptamalarda bulundu.

Hikmete Dönüş ve Ahlak Değeri

Taha Abdurrahman, "Müslüman filozof, Hz. Peygamber'in ahlakını örnek almalıdır," diyerek, felsefenin aleme olan etkilerine dair önemli görüşler sundu. Hikmet felsefesinin, insanlığı çöküşten kurtarma potansiyeline dikkat çekti.

Sonuç ve Hediye Taktimi

İSAM Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir, yoğun katılımın olduğu konferansın sonunda Taha Abdurrahman’a bir hediye takdim etti. Bu etkinlik, İslam felsefesini günümüzde yeniden değerlendirmenin ve tartışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) "Özgün Bir İslam Felsefesini Nasıl Kurarız?" başlıklı konferans verdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) "Özgün Bir İslam Felsefesini Nasıl Kurarız?" başlıklı konferans verdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) "Özgün Bir İslam Felsefesini Nasıl Kurarız?" başlıklı konferans verdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) "Özgün Bir İslam Felsefesini Nasıl Kurarız?" başlıklı konferans verdi.