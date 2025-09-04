İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı işlenmeyen arazilerin kiralanması projesi, ülke genelinde tespit edilen atıl tarım arazilerini yeniden üretime kazandırmayı hedefliyor. Yaklaşık 300 bin dekarlık alanın Kasım 2025'ten itibaren kiralanması planlanıyor; bu adımın gıda arz güvenliğine katkı ve yerel ekonomilerin canlanması açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

Kiralama Süreci Nasıl İşleyecek?

Projenin en kritik aşaması olan kiralama sürecine ilişkin takvim netleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde kurulan Arazi Tespit Komisyonları, titiz bir çalışma ile 2024 üretim yılında işlenmediği belirlenen 25 bin 328 parseldeki yaklaşık 300 bin dekarlık araziyi kayıt altına aldı. İtiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşen listeler, il ve ilçe müdürlüklerinde ilan edildi.

Bakanlık, 2025 yılının son çeyreğinde ikinci yıl üst üste işlenmeyen araziler için son tespitleri yaparak Kasım 2025 ayında kiralama işlemlerini resmen başlatacak. Uygulamada öncelik, arazinin bulunduğu köy veya mahallede ikamet eden çiftçilere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve birliklere verilecek.

Hukuki Süreç ve Bakanlık Açıklaması

Projenin hukuki altyapısı, mülkiyet hakkı tartışmaları nedeniyle Danıştay 10. Dairesi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Bakanlık yetkilileri, bu başvurunun projenin ilerleyişini etkilemediğini belirterek, Anayasa Mahkemesi'nden herhangi bir yürütmeyi durdurma veya iptal kararı çıkmadığı sürece yönetmelik hükümlerinin harfiyen uygulanmaya devam edeceğini ifade etti.

Projeyle hedeflenen amaçlar arasında işlenmeyen arazileri üretime kazandırmak, kırsal ekonomileri canlandırmak ve gıda arz güvenliğine katkı sağlamak bulunuyor. Uygulamanın duyurulan takvime göre ilerlemesi halinde Kasım 2025'ten itibaren somut adımlar atılmaya başlanacak.