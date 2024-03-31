İsmailağa cemaatinden Cübbeli Ahmet Hoca'ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek 'hayır duası' aldı. Ancak bu ziyaret, Cübbeli Ahmet Hoca'nın tepkisine neden oldu. Cübbeli Ahmet Hoca, ziyarete ilişkin olarak İsmailağa cemaatinin hala Cumhur İttifakı'na destek açıklamadığını belirterek eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum'un İsmailağa ziyareti, yerel seçimlerin hemen öncesinde gerçekleşti. Ancak Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa cemaatinin hala Cumhur İttifakı'na destek açıklamadığını vurgulayarak eleştirilerini sıraladı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın dikkat çeken açıklamaları arasında, İsmailağa cemaatinin henüz reylerin Cumhur İttifakı'na verilmesi gerektiği konusunda bir açıklama yapmamış olması yer alıyor. Bu durum, Ahmet Mahmut Ünlü'nün İsmailağa cemaati ile ilişkisini ve cemaatin tutumunu sorgulamasına neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde İsmailağa cemaati ile bağlarını koparan Cübbeli Ahmet Hoca, özellikle yerel seçimler öncesinde dikkat çeken çıkışlarda bulunmuştu. Ahmet Hoca, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını savunarak tartışma yaratmıştı.