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İSO ve SAHA İstanbul İşbirliğiyle 6. Savunma Sanayii Buluşmaları Gerçekleştirildi

İSO ve SAHA İstanbul, yerli savunma sanayisini güçlendirmek için 6. Savunma Sanayii Buluşmaları'nı düzenledi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:58
İSO ve SAHA İstanbul İşbirliğiyle 6. Savunma Sanayii Buluşmaları Gerçekleştirildi

İSO ve SAHA İstanbul İşbirliği ile Savunma Sanayii Buluşmaları

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul, Türkiye'nin savunma sanayisinin milli ve yerli yapısına katkıda bulunmak amacıyla 6. Savunma Sanayii Buluşmaları'nı gerçekleştirdi. Bu önemli etkinlik, İstanbul'da sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Açılış Konuşmaları ve Hedefler

Buluşmanın açılışı; İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat İkinci ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın katılımıyla yapıldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, savunma sanayisinin sadece askeri gücü değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmayı da etkileyen stratejik bir sektör olduğunu vurguladı. Bahçıvan, savunma sanayi firmaları ile yapılan buluşmaların yerli tedarik açısından güçlü işbirlikleri oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Önemli Veriler ve Gelişme Vurgusu

Bahçıvan, 2000 yılında İSO 500'de yalnızca 6 savunma sanayisi firmasının bulunduğunu, 2023 yılı itibarıyla bu sayının 22'ye yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, 2002-2023 yılları arasında sektörün ihracat hacminin 22 kat artarak 5,5 milyar doları aştığına ve bu yılın ilk 11 ayında ihracat rakamının 5,7 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti.

Türkiye'nin Üretim Gücü

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat İkinci, Türk savunma sanayisinin başarılı bir gelişim gösterdiğini kaydederek, Türkiye'nin artık savunma ürünleri ihraç eden bir ülke konumuna geldiğini belirtti. 20 yıl içinde savunma sanayisinin toplam üretim hacminin 1 milyar dolardan 12 milyar dolara çıktığını ifade etti.

2 Binden Fazla İkili Görüşme

Etkinlikte, "Teknoloji, Gelişim ve İş Birliği Perspektifinden Türk Savunma Sanayisine Bakış" başlıklı bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Dr. İsmail Arı'nın üstlendiği panelde, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve diğer sektör temsilcileri yer aldı. 6. Savunma Sanayii Buluşmaları, toplamda 18 ana yüklenici firmanın 70 masa ile katılımı ve 500'den fazla firma ile 2 binden fazla ikili görüşme imkanı sundu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul tarafından Türkiye savunma sanayisinin milli ve yerli...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul tarafından Türkiye savunma sanayisinin milli ve yerli yapısına katkı sunmak amacıyla 6'ncı kez düzenlenen Savunma Sanayii Buluşmaları İstanbul'da sektörü bir araya getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, programa katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul tarafından Türkiye savunma sanayisinin milli ve yerli...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul tarafından Türkiye savunma sanayisinin milli ve yerli yapısına katkı sunmak amacıyla 6'ncı kez düzenlenen Savunma Sanayii Buluşmaları İstanbul'da sektörü bir araya getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, programa katılarak konuşma yaptı.

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