İspanya'da Diplomatik İlişkiler İçin Çağrı

Eski Bakanın Çağrısı

İspanya'nın eski Eşitlik Bakanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Irene Montero, hükümete İsrail ile yürütülen diplomatik ilişkileri askıya alma çağrısında bulundu.

Sosyal Medyada Yaptığı Açıklama

Montero, sosyal medya platformu X'te paylaştığı mesajda, İsrail ordusu tarafından Hizbullah'ın iddia edilen 2 numaralı ismi Fuad Şükür'ün hedef alındığını ifade etti ve "Durmayacaklar; Avrupa bu tür soykırımlara ortak olmayı bırakmalı" dedi.

Silah Ambargosu ve Gemilere El Koyma İsteği

Ayrıca, İsrail'e karşı silah ambargosu uygulanması çağrısını yineleyen Montero, İspanyol hükümetinden İsrail güçlerine yakıt taşıyan ve şu anda İspanyol karasularında bulunan bir gemiye el koyarak, bu geminin İsrail'e ulaşmasını engellemesini istedi.

Hava Saldırısı ve Sonuçları

Dün, İsrail güçleri Beyrut'un güney bölgesinde, Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı olay sonrası yaptığı açıklamada, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 68 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail basını, saldırının amacının Fuad Şükür'ü hedef almak olduğunu öne sürdü.