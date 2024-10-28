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İspanya'da Erken Emeklilik Talepleri İçin 80 Binden Fazla Otobüs Şoförü Greve Gitti

İspanya'daki otobüs şoförleri, erken emeklilik taleplerine yanıt alamayınca grev kararı aldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 14:43
İspanya'da Erken Emeklilik Talepleri İçin 80 Binden Fazla Otobüs Şoförü Greve Gitti

İspanya'da Grev Harekâtı

İspanya, erken emeklilik talep eden 80 binden fazla otobüs şoförünün genel grevle karşı karşıya. Şehirler arası ve şehir içi otobüs hizmeti veren bu şoförler, yürütülen müzakerelerde olumlu bir sonuç alamamaları nedeniyle iş bırakma kararı aldı.

Grev Detayları ve Etkileri

İspanya Otobüs Ulaşımı Konfederasyonu (Confebus) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde düzenlenen grevin katılımcı sayısının 80 bini aştığı belirtiliyor. Grev nedeniyle, otobüs seferleri bölgeler arasında değişkenlik göstererek, %20 ila %50 oranında hizmet verebildi. Madrid, Barselona ve Valensiya gibi büyük şehirlerde toplu ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşandı.

Gelecek Planları

Confebus, mevcut anlaşmazlıkların sürmesi durumunda, önümüzdeki günlerde 11, 28, 29 Kasım ve 5, 9 Aralık tarihlerinde ikinci bir grev gerçekleştirme planlarının olduğunu açıkladı. Eğer bu süreçte de bir çözüm bulunamazsa, 23 Aralık itibarıyla süresiz grev kararı alınacağı ifade edildi.

Emeklilik Talepleri ve Geçmişi

İspanya'daki otobüs şoförlerinin erken emeklilik talebi, 2004 yılından bu yana devam eden bir sorun haline geldi. Şoförler, mevcut emeklilik yaşının 67'den 60'a indirilmesini talep ediyor. Başlangıçta, grev hareketine kamyon şoförlerinin de katılacağı ve 300 binden fazla işçiyi kapsayacağı bildirilmişti, ancak yapılan anlaşmayla kamyon şoförlerinin grev dışında kalmasına karar verildi.

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