İspanya, Filistin ile Hükümetler Arası Toplantı Düzenledi

İspanya ve Filistin Arasında Tarihi Toplantı

İspanya hükümeti, Filistin ile yaptığı ilk hükümetler arası toplantının diğer ülkeler için bir örnek teşkil etmesini ve Filistin'in devletleşmesine katkıda bulunmasını umuyor.

İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümeti, 28 Mayıs'ta resmen tanıdığı Filistin Devleti ile ilk hükümetler arası zirvesini Madrid'de gerçekleştirdi. Basına sadece görüntü almasına izin verilen toplantının ardından İspanya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu toplantının düzenlenmesi, Filistin'in devletleştirilmesini uluslararası düzeyde projelendirmek ve teşvik etmeye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. İspanya'nın attığı adımı diğer ülkeler de takip edecektir," denildi.

Toplantının Önemi

Toplantının, "İspanya'nın Filistin'in bugünü ve geleceğine bağlılığının sembolü" olduğuna vurgu yapıldı. İspanya'nın, 28 Mayıs'ta Filistin Devletini resmi olarak tanımasının ardından, ikili ilişkilerin siyasi anlamda güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda; çalışma, eğitim, gençlik ve tarım gibi dört ana başlıkta iki ülkenin bakanlıkları arasında memorandum imzalandığı bildirildi.

Barış Deklarasyonu ve Gelecek Vizyonu

Toplantıda kabul edilen "İspanya-Filistin Ortak Barış Deklarasyonu" ile, taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla barış konferansı düzenlenmesi ve iki devletli çözüm için gerekli adımların atılmasını sağlayacak küresel ittifakın temellerinin atıldığı belirtildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gelecek yıllarda iki ülke halklarının daha da yakınlaşması ve işbirliğinin genişletilmesi için çalışmalara devam edeceğine dair garanti verdi.

Filistin’e Destek ve Çağrılar

İspanya'nın 2023'te Filistin'e yardımlarını üç katına çıkardığını ve 2024'te de bu desteği sürdüreceğini duyurarak, gelecek iki yılda en az 75 milyon avro destek vermeyi taahhüt ettiği duyuruldu. Ayrıca, İspanya, Filistin’e finansal yardımın Avrupa Birliği tarafından sürdürülmesini teşvik edeceği ve bölgede barış ve refah için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Başbakan Sanchez, "Gazze ve Lübnan'da derhal ateşkes sağlanması, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması, insani yardım girişinin sağlanması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi" çağrısını yineledi. Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) rolünün bir kez daha teyit edilerek, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uyulması istendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.