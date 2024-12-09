İspanyol Balıkçılar AB'ye Karşı Ayaklandı: Trol Avlanma Kısıtlamalarına Tepki Gösterdiler

İspanyol Balıkçılar AB'ye Karşı Ayaklandı

Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'deki trol teknelerinin balık avlama dönemini 2025 yılından itibaren kısıtlama girişimi, İspanya'da büyük bir tepkiyle karşılaştı. İspanyol balıkçılar, ülkede geniş kapsamlı grevler düzenleyerek, teknelerini limanda bırakma eylemi gerçekleştirdi. Ayrıca, balıkçılar kıyı kentlerinde protestolar yaparken, başkent Madrid'de bulunan AB Komisyonu önünde de gösteriler düzenlendi.

Protesto Talebi: Hayatta Kalma Mücadelesi

Protestolara katılan balıkçılar, trol balıkçılığına getirilecek düzenlemeleri kabul ettiklerini, fakat önerilen kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu ifade ettiler. Balıkçılar, "Böyle bir sınırlama getirilemez. Bu, bizim sonumuz olur. Teknelerimizi satmak zorunda kalırız. Çok sayıda insan işsiz kalır ve Akdeniz'de balıkçılık biter" diyerek durumu ve endişelerini dile getirdiler.

AB'nin Önerisi: 'İdam Kararı'

AB'nin trol teknelerinin balık avlama süresini 130 günden 27 güne indirmeyi önerdiğini ifade eden İspanyol balıkçılar, bu durumun kendileri için "idam kararı" olduğunu savundular. Ayrıca, AB'nin kırmızı karides avlanma limitinde de %30 azalma hedeflediği belirtildi.

Sektörün Önemi

İspanyol balıkçı sendikalarının verdiği bilgilere göre, İspanya'da şu anda 556 balıkçı teknesi aktif olarak çalışıyor. Bu sektörde 17 bin ailenin geçimini sağladığı, bunlardan 5 bininin yalnızca Endülüs bölgesinde bulunduğu kaydedildi.

Kültürel Mirası Koruma Çabası

AB Komisyonu Balıkçılık Komiseri Costas Kadis'e mektup yollayan İspanyol balıkçı sendikaları, "Bu öneri, kabul edilirse kültürel, sosyal ve ekonomik bir mirasın sonu olacak" mesajını verdiler.

Uluslararası Destek

Brüksel'de bugün ve yarın yapılacak AB Balıkçılık Bakanlarının toplantısında olası kararlar konusunda İspanya, İtalya ve Fransa'daki balıkçılar birlikte hareket ederek zaman kazanmak için ilk aşamada bir yıllık moratoryum talep ettiklerini açıkladılar.