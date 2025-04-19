Isparta'da Halat Sıkışması: Ayak Parmakları Kopan Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Isparta'da Halat Sıkışması Üzüntü Verdi

Isparta'da yaşanan bir kaza, tüm dikkatleri üzerine çekti. Yaşar E., Davraz Mahallesi'nde arızalanan otomobilini çekiciye yüklerken, halata ayağını sıkıştırması sonucunda sağ ayak parmakları koparak yaralandı.

Acil Müdahale ve Hastaneye Kaldırma

Olayın hemen ardından, çevredekilerin yaptığı ihbarla birlikte 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Yaşar E.'nin durumu kritik olarak belirlendi.

İlk müdahalenin ardından yaralı şahıs, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavi süreci sürerken, olayla ilgili daha fazla bilgiye ulaşıldıkça kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Isparta'da, yolda kalan otomobili çekiciye yükledikleri sırada ayağı halata sıkışan ve parmakları kopan kişi, hastaneye kaldırıldı.