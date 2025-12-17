Isparta'da 'Hayır Bahçesi' sahibi İbrahim Çakmakçı hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

İsparta'nın Sav beldesinde, "Hayır Bahçesi" ile tanınan ve yetiştirdiği ürünleri ücretsiz dağıtan 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, evinin bahçe girişine beton döktüğü sırada aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakmakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor; kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Hayırseverliğiyle tanınıyordu

Çakmakçı, 15 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden eşiyle birlikte kurduğu "Hayır Bahçesi"'nde yaklaşık 30 yıldır yetiştirdiği meyve ve sebzeleri yoldan geçenler ve ziyaretçilerle ücretsiz olarak paylaşıyordu. Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören İbrahim dede, bu yılın hedefini bahçesinin yıllık 5 bin ziyaretçiye ulaşması olarak belirlemişti.

Acı haber, Çakmakçı'nın sevenleri ve bölge halkı arasında büyük üzüntüye yol açtı.

