Isparta'da "pat pat" ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yalvaç'ta trafik kazası

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mısırlı köyünde meydana geldi. Tarım aracını İbrahim B. (80), otomobili ise Ekrem Ç. (54) yönetiyordu.

Kaza sırasında tarım aracı sürücüsü İbrahim B. ve araçta bulunan Ayten B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim B., müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.