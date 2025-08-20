DOLAR
Isparta'da "pat pat" ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 00:23
Yalvaç'ta trafik kazası

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mısırlı köyünde meydana geldi. Tarım aracını İbrahim B. (80), otomobili ise Ekrem Ç. (54) yönetiyordu.

Kaza sırasında tarım aracı sürücüsü İbrahim B. ve araçta bulunan Ayten B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim B., müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

