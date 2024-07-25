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Isparta'da Trafik Kazası: 2 Hayat Kaybı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 21:44
Isparta'da Trafik Kazası: 2 Hayat Kaybı

Isparta'da Feci Kaza

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza Detayları

Kaza, Dinar-Isparta kara yolunda meydana geldi. Ahmet İlkay Uluğbay, 20 ACN 897 plakalı otomobiliyle Z.G. tarafından kullanılan 32 K 3698 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Hayatını Kaybedenler

Kaza sırasında Keçiborlu Kredi Yurtlar Müdürü Vekili Hasan Şahin (37) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet İlkay Uluğbay ise kaldırıldığı hastanede durumu ağırlaşarak yaşamını yitirdi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını...

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını...

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını...

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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