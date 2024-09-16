Isparta'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Isparta'da Zincirleme Trafik Kazası

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay, Mustafa S. yönettiği 32 KGR 919 plakalı otomobilin, Erkan K. idaresindeki 32 ABN 287 plakalı araca çarpmasıyla başladı.

Kaza Anı ve Yaralılar

Mustafa S., Isparta-Keçiborlu kara yolunda, Erkan K.'nın aracına çarptıktan sonra, seyir halindeki tanımlanamayan diğer bir araca da çarptı. Çarpmanın sonucunda, Erkan K. kontrolünü kaybederek, M. A. isimli polis memurunun bulunduğu otomobile çarptı.

Bu zincirleme kaza neticesinde, araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, aralarında polis memurunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, aralarında polis memurunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, aralarında polis memurunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, aralarında polis memurunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.