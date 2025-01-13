İsrail, Alıkoyduğu Doktoru Suçsuzca Mahkemeye Sevk Etti

İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu doktordan haber: Hüsam Ebu Safiyye, suçsuz yere mahkemeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:26
İsrail, Alıkoyduğu Doktoru Suçsuzca Mahkemeye Sevk Etti

İsrail, Alıkoyduğu Doktoru Suçsuzca Mahkemeye Sevk Etti

İsrail'in 28 Aralık'tan bu yana Gazze'de alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin oğlu, babasının herhangi bir suçlama olmaksızın Askalan Mahkemesi'ne sevk edildiğini açıkladı.

Filistin'de yayın yapan Şihab ajansının haberine göre, Ebu Safiyye'nin oğlu İlyas Ebu Safiyye, yaptığı basın açıklamasında, babasının alıkonulma sürecine dair önemli bilgiler paylaştı. İlyas, İsrail güçlerinin 28 Aralık 2024 tarihinde hastaneye düzenlediği baskın sonucunda çok sayıda sağlık personeli, yaralı ve yakınlarıyla birlikte alıkonulan babasının durumu hakkında bilgi verdi.

Ebu Safiyye'nin oğlu, babasının Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde 10 gün tutulduktan sonra, 3 gün önce Askalan Mahkemesi'ne sevk edildiğini belirtti. Ayrıca, babasının akıbeti ile ilgili güvenilir bilgi bulmanın zor olduğunu ifade etti.

İlyas, ''Serbest bırakılan Filistinlilerin ifadelerine göre, babam işkence ve kötü muamele altında yoğun bir soruşturmaya tabi tutuluyor. Ayrıca, bu ayın 22'sine kadar avukatın babamı ziyaret etmesini engellediler ve gözaltı süresini Şubat'ın 13'üne kadar uzattılar. Şu ana kadar Dr. Ebu Safiyye'ye yöneltilen herhangi bir suçlama yok'' şeklinde konuştu.

İsrail askerleri, aralık ayının sonunda Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenledikleri baskında Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi alıkoymuştu.

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